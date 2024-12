.com - Mora argento e 4×100 mista bronzo, Italnuoto da 9 ai Mondiali

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Lorenzod’nei 200 dorso e la staffetta 4X100maschile diregalano all’Italia, rispettivamente, la medaglia numero otto e nove deidi nuoto in vasca corta. A Budapest, in Ungheria, cala il sipario sulla kermesse iridata: la Nazionale italiana chiude con una medaglia d’oro, cinque d’e tre di, terminando all’ottavo posto nel medagliere, stravinto dagli Stati Uniti con 39 medaglie totali (18-13-8). Una giornata con tante luci e poche ombre per gli azzurri. A cominciare da Lorenzo: il ventiseienne di Carpi conduce una gara alla perfezione e ferma il cronometro sull’1’48?96 arrendendosi solamente all’ungherese Hubert Kos (1’45?65?) e chiudendo davanti al francese Mewen Tomac (1’49?93). “Era l’unica distanza dove mi mancava l’– ha commentato a caldo il nuotatore azzurro – Sapevo che oggi era possibile anche se il primo era inarrivabile, è campione olimpico per un motivo.