Lapresse.it - Moise Kean, dal campo al palco: è uscito il suo primo album ‘Chosen’

Leggi su Lapresse.it

sta vivendo sicuramente quella che è per lui la stagione della rinascita. Da quando è arrivato alla Fiorentina, l’attaccante azzurro si è scrollato di dosso il peso di stagioni segnate da infortuni e pochi gol segnati. In questa stagione è già a 9 ed è terzo nella speciale classifica dei marcatori della Serie A. Gol e belle prestazioni in, ma non solo.ha pubblicato a mezzanotte il suo: ‘Chosen‘, il prescelto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@, ildiNon è la prima volta chesi cimenta in quella che, oltre al calcio, è la sua grande passione: la musica rap. Nel 2023 aveva collaborato con il gruppo 19F nel brano ‘Outift’ e nel 2019 era apparso nel video del rapper torinese Boro Boro.