Ilgiorno.it - Minaccia a mano armata: "Firma il passaggio di proprietà del tuo furgone, altrimenti finisce male"

Cesano Maderno (Monza Brianza), 16 Dicembre 2024 - "ildidel tuo". E' la, accompagnata dal gesto di mostrargli la canna di una pistola che spuntava da una tasca, che gli sarebbe arrivata da un uomo che lo aveva contattato perché interessato a un annuncio di vendita a 6500 euro di un mezzo per il trasporto dei cavalli da lui pubblicato su uno di quei noti siti online. Per questa vicenda, che risale al 2018, ora Umberto Romeo, pregiudicato di origine calabrese residente in Brianza, è stato condannato dal Tribunale di Monza a 5 anni di reclusione per concorso in estorsione. Con lui imputato anche il fratello, ma era già stato giudicato per questa vicenda. La vittima, un 50enne del Varesotto, si è costituito parte civile e ha ottenuto una provvisionale sul risarcimento dei danni di 8mila euro.