Ilnapolista.it - Milan, continua la contestazione dei tifosi: «Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa società»

La tifoseria delcon la. Già ieri sera è arrivata laalla proprietà. Ieri sera, prima all’interno di San Siro e poi fuori dallo stadio, dopo lo 0-0 contro il Genoa ihanno iniziato a cantare “Noi non siamo americani”, ma non solo. “Cardinale devi vendere”, “Ci avete rotto il ca.” e tanti altri cori che avevano un unico destinatario.Leggi anche: Ilnon capisce Fonseca, irispondono con: «Noi non siamo americani» (Gazzetta)Lacontinuerà anche stasera all’evento privato del Club per festeggiare i 125 anni di storia. Lo ha annunciato l’Associazione ItalianaClub, con un comunicato sul proprio sito, dando comunque indicazione a tutti idi mantenere un comportamento adeguato e pacifico:“Stasera alle 18.30 in Via Ambrogio Bergognone da Fossano, 59 ao (fuori dall’ Armani Silos dove si terrà l’evento di Natale privato delcon squadra e calciatori) è previsto il ritrovo deirossoneri.