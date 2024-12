Liberoquotidiano.it - Migranti: Consulenti lavoro, ecco approfondimento dopo via libera dl flussi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 16 dic. (Labitalia) - Definitiva la conversione in legge con modifiche del Decreto Legge, dello scorso 4 dicembre, a opera della L. n. 187/2024. Introdotte importanti novità per la gestione degli ingressi dei lavoratori stranieri, la tutela contro il caporalato e la regolamentazione dei procedimenti giurisdizionali legati all'immigrazione. La Fondazione studideltorna sul tema con un nuovo, successivo al documento dello scorso 29 ottobre, nel quale si integrano e aggiornano i chiarimenti contenuti sulla base delle novelle apportate in sede di conversione. La Fondazione Studi tiene conto dell'ambito “squisitamente giuslavoristico”, sebbene la norma sia “foriera” di una serie di disposizioni e innovazioni che ricadono anche al di fuori di tale perimetro.