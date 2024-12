Sport.quotidiano.net - Mercato. Tutte le ipotesi per gennaio 2025

si avvicina e con esso anche la finestra diinvernale che, gioco forza, vedrà impegnata anche l’Empoli. Dopo i gravi infortuni al ginocchio di Haas e Pellegri e le difficoltà di recupero di Zurkowski, è lecito aspettarsi che la società azzurra debba operare almeno un paio di entrate, un attaccante e un centrocampista anche se in mezzo al campo dal punto di vista numerico farebbe comodo anche un altro elemento. Le prime voci parlano di un interessamento per il giovane esterno mancino del Milan Terracciano. Naturalmente, sarà anche undi assalto ai gioielli azzurri. Il primo, sebbene in questo momento sia infortunato, è Jacopo Fazzini. Sul fantasista di Viareggio ci sarebbero sia il Napoli sia la Lazio. In vantaggio sarebbe la società di De Laurentis, non solo perché riprenderebbe un discorso avviato la scorsa estate, ma anche perché potrebbe mettere sul piatto due contropartite come il giovane trequartista Zerbin e l’attaccante Ngonge.