Calcionews24.com - Mercato Milan, blindato il top player! Le cifre e tutti i dettagli, confermate le indiscrezioni

Leggi su Calcionews24.com

il topin casa rossonera! Ecco leleSecondo quanto riportato da Tuttosport, che conferma in parte lecircolate nella giornata di ieri, ilstarebbe per blindare Christian Pulisic. In attesa dei rinnovi Maignan e Reijnders, con Theo Hernandez invece ancora in stand-by, ilha lavorato con l’entourage .