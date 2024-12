Veronasera.it - Mercatino del ciclo e riciclo

Leggi su Veronasera.it

L'associazione Centro Polifunzionale Saval in collaborazione con Menta e Rosmarino e Cioccomenta Gelateria vi invita il giorno 21 dicembre dalle 10.30 alle 17 nella Piazzetta del Saval in via Marin Faliero, dove si terrà la terza e ultima occasione dell'anno per passeggiare tra gli splendidi.