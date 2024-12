Quotidiano.net - Meloni, tregua Libano e caduta Assad opportunità per la pace

Leggi su Quotidiano.net

"Il Medio Oriente merita una prospettiva nuova di uscita da questa crisi permanente. Laine ladel regime diin Siria sonosu cui dobbiamo lavorare insieme ai nostri partner per raggiungere unagiusta e sostenibile in tutta la regione". Lo ha affermato la premier Giorgiain un messaggio inviato agli Stati Generali della Diplomazia, che è stato letto in sala.