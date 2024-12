Liberoquotidiano.it - Medici e infermieri Ssn stanchi, frustrati in cerca di fuga, 50% in burnout

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) -, indi vie di" in un servizio sanitario che "trascura il suo personale", sempre più 'consumato' da un lavoro meno stabile e in continuo peggioramento, con oltre 1 operatore su 2 in. Mentre sono in atto cambiamenti con una sempre maggiore presenza di donne tra i professionisti sanitari (oggi il genere femminile rappresenta i 2 terzi) e l'avvio di un cambiamento generazionale che significa anche approcci differenti. E' il quadro che emerge dal III Rapporto sulla 'Salute e il sistema sanitario', presentato questa mattina a Roma dall'Osservatorio Salute, legalità e previdenza, che vede insieme Eurispes ed Enpam, Ente nazionale di previdenza dei. Sul personale dipendente - 625.282 persone al 31 dicembre 2022 - si sono concentrate, ricorda il report, le politiche di contenimento e di riduzione della spesa pubblica destinata alla sanità.