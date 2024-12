Ilrestodelcarlino.it - Medei deluso: "Abbiamo fatto un passo indietro"

Al termine della finalina, ecco le voci di tre giocatori biancorossi più coach. Il libero Francesco Bisotto: "Volevamo assolutamente salire sul podio, ma la partita si è conclusa come nel girone anche per merito dei nostri avversari. Loro sono stati bravi a tenere duro sui nostri match point e a capitalizzare l’occasione dopo il sorfinale. Il nostro è un gruppo giovane, siamo qui anche per fare esperienza. A nessuno di noi piace perdere, ripartiremo ancora più carichi in Challenge Cup e campionato". Il top scorer Petar Dirlic: "Nella gara di oggi (ieri, ndr) e durante tutta la settimana nontrovato il ritmo in battuta. Vogliamo subito ritornare a incidere al servizio. Il palazzetto troppo alto e la mancanza di riferimenti sonori di cui si poteva parlare nelle primissime partite, non ora.