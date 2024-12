Lapresse.it - Mattarella e la frecciata a Musk: “Stati superati da potenze finanziarie”

“Non è la prima volta nella storia che glivengono messi in discussione nella loro capacità di perseguire e garantire gli interessi dei popoli e, quindi, dei loro cittadini. Tema che appare di rinnovata attualità a fronte di operatori internazionali svincolati da ogni patria, la cui potenza finanziaria supera oggi quella didi media dimensione, e la cui gestione di servizi essenziali sfiora, sovente, una condizionemonopolistica“. E’ un passaggio del discorso di Sergiopronunciato alla XVII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia. Sembra, quello del presidente della Repubblica, un riferimento indiretto al miliardario Elon. “Divisioni e fratture profonde si moltiplicano. Viene spontaneo chiedersi quale posto abbia la diplomazia in questo contesto, rispetto ad atteggiamenti e a forze – anche di natura non statuale – che si propongono di intaccare la cornice di norme e principi statuiti per assicurare ai membri della comunità internazionale interazioni stabili e ordinate secondo regole riconosciute e valide per tutti”, aveva detto poco prima il Capo dello Stato.