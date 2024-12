Ilrestodelcarlino.it - Massacra la moglie a colpi di mattarello, femminicidio sfiorato a Rimini

, 16 dicembre 2024 - È stata sfiorata la tragedia. È statol’ennesimoieri pomeriggio a, in zona Cerasolo, quando intorno alle 14 gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento in cui erano stati chiamati da un 29enne albanese, lo stesso che è stato poi arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio per avereto in testa con un matterello la propriae madre del figlio di appena un anno. Un colpo durissimo, tanto che all’intervento degli agenti, la donna, una peruviana di 29 anni, sarebbe stata trovata ricoperta del proprio stesso sangue fuoriuscito dalla grave ferita alla testa. La donna aveva poi anche altre ferite alle gambe, dovute sempre aidi matterello che il marito le avrebbe inflitto una volta rientrata in casa, al culmine di un agguanto sanguinario scaturito poiché, secondo le primissime ricostruzioni, l’uomo avrebbe sospettato che lacomplottasse alle sue spalle con la polizia per farlo arrestare.