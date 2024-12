Feedpress.me - Massacra la moglie a colpi di mattarello: è gravissima

Un 29enne di origine albanese si trova in carcere a Rimini con l’accusa di tentato omicidio dopo che ieri pomeriggio hato lacolpendola ripetutamente alla nuca con un. La donna, che aveva in braccio la figlia di 14 mesi, si trova tuttora in gravissime condizioni all’ospedale Infermi ma non sarebbe in pericolo di vita. A dare l’allarme erano stati i vicini di casa dopo.