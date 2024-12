Lanazione.it - Marinaio contro Pier Silvio Berlusconi: “Non ha pagato ciò che mi spetta: mi versi mezzo milione”

Viareggio (Lucca), 16 dicembre 2024 – Battaglia legale tra un marittimo viareggino econ la prevista sfilata di testimoni tra volti tv e personaggi da gossip. Finirà infatti in Cassazione la causa avviata nel 2020 da Giacomo Canale, 47enne, nei confronti dell’ad di Mediaset: la richiesta nei confronti del figlio del Cavaliere è di oltre 500mila euro di retribuzioni non versate e contratti non adeguati. Canale, iscritto dal 1996 nel compartimento della gente di mare della capitaneria di Viareggio, per oltre tredici anni ha lavorato al servizio della famiglia, sugli yacht privati e nella residenza del castello di Paraggi in provincia di Genova dovevive con la compagna Silvia Toffanin e i figli. Il 47enne viareggino ha rivendicato il pagamento delle somme retributive dal 2010 “per le ore di lavoro straordinario, i notturni domenicali e festivi nonché le giornate di riposo compensativo non pagate nei periodi in cui lavorava sette giorni su sette”.