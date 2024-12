Davidemaggio.it - Mammucari non ci sta: “Quel ‘vaffa’ non l’ho mai detto in studio”

L’ospitata di Teoa Belve continua a far discutere. Il conduttore, che ha ammesso di non aver fatto una gran figura, ha però ancora da ridire con Francesca Fagnani, che aveva già attaccato su Instagram: questa volta riguarda il “vaffa“ che ha pronunciato una volta lasciato lodella trasmissione di Rai 2.decide così di fornire a Striscia la Notizia, nella puntata in onda questa sera, la sua versione:Quando sono uscito e lei ha“È la prima volta che succede” e io ho risposto “È anche l’ultima”, ho fatto tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini e solo lì – a mio fratello Sandro che mi diceva “Stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito” – ho risposto “Ma cosa sono queste cose? Ma vaffanc*lo”. Era passato almeno un minuto dalla mia uscita dallo