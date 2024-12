Ilgiorno.it - Mamma e figlio aggrediti per rapina. Bloccato un 25enne

Momenti di paura nella serata di sabato in piazzale Martini, zona Porta Vittoria, dove un uomo di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia per aver aggredito una donna di 52 anni e ilminorenne, perrla. L’uomo, di origine marocchina con precedenti, ha sorpreso la donna, connazionale, mentre camminava con ilnel aprco della piazza, minacciandola con il coltello perché gli consegnasse la borsa. Quando ilsi è fatto avanti per difenderla, lui lo ha strattonato via e poi ha colpito ripetutamente la donna a pugni. In quel momento una volante della Polizia è passata dalla piazza durante un servizio e hal’aggressore mentre tentava di fuggire. Madre e, soccorsi, sono stati portati in ospedale al Fatebenefratelli con ferite non gravi. Ilè stato arrestato peraggravata e portato a San Vittore.