Ilrestodelcarlino.it - Macerata e Fano, una serata magica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 SIENA 0 (30-28, 26-24, 25-23) SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS : Coscione 3, Rizzi, Merlo 16, Roberti 14, Raffa (L), Mandoloni 1, Klobucar, Magnanelli, Sorcinelli, Acuti 7, Marks 17, Compagnoni, Mengozzi 6, Tonkonoh. All. Mastrangelo EMMA VILLAS SIENA: Trillini 5, Nevot 1, Bonami (L), Melato 1, Coser, Araujo 1, Alpini, Nelli 13, Rossi 5, Pellegrini, Randazzo 12, Ceban 1, Cattaneo 12. All. Graziosi Arbitri: Sessolo Maurina e Giglio Anthony Note.: battute vincenti 4, battute errate 16, muri 8; Siena: battute vincenti 4, battute errate 11, muri 3. Strepitosa Virtus. Contro la corazzata Siena,tira fuori una prestazione memorabile e supera i toscani per 3 a 0. E’ subito battaglia al Palas Allende con un primo set in cui regna l’equilibrio. Randazzo da una parte e Merlo (il migliore in campo insieme a Coscione) dall’altra trascinano le rispettive squadre ma è il giocatore veneto ad essere l’uomo in più dei locali che vanno avanti 18 a 15.