M O Meloni | caduta Assad e tregua Libano opportunità per pace

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 16 dic. (askanews) – “Il Medio Oriente merita una prospettiva nuova di uscita da questa crisi permanente. Laine ladel regime diin Siria sonosu cui dobbiamo lavorare, insieme ai nostri partner, per raggiungere unagiusta e sostenibile in tutta la regione”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia, in un messaggio agli Stati generali della diplomazia. “L’Italia – ha assicurato – continuerà ad essere in prima linea per chiedere un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, il rilascio degli ostaggi israeliani e per porre le basi per una soluzione politica duratura, possibile soltanto attraverso una soluzione a due Stati, che garantisca a israeliani e palestinesi sicurezza e mutuo riconoscimento”. L'articolo M.O.