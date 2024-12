Sbircialanotizia.it - Luca Imparolato, non solo mediatori, ecco il nuovo ruolo dell’agente e del professionista immobiliare

Leggi su Sbircialanotizia.it

Come in tutte le circostanze in cui per raggiungere un proprio obiettivo o per risolvere la propria esigenza non ci si “adopera”per poterlo “fare”, ma anche per farlo nel modo giusto, sereno e sicuro, anche comprare e vendere un immobile comporta delle procedure preventive che andrebbero sempre attuate e rispettate, soprattutto alla luce .