Palermotoday.it - L'opera di Letizia Battaglia sbarca a Santiago del Cile, in mostra 88 fotografie

Leggi su Palermotoday.it

Gli scatti della storica fotoreporter palermitanaesposti adel. La. Crónica, vida, amor", dopo una tappa in Venezuela, a Caracas e altre due in Argentina (a Córdoba e a Buenos Aires) la settimana scorsa è approdata in. L'iniziativa è.