Inter-news.it - LIVE Lazio-Inter 0-4: Dumfries sale in cielo e fa il poker!

Leggi su Inter-news.it

è il match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri provano a riprendere punti su Napoli e Atalanta in fuga. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio Olimpico di Roma.0-4 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP62? Carlos Augusto e Asllani entrano al posto di Bastoni e Calhanoglu.57? Doppio cambio per la: escono Pedro e Isaksen per Dele-Bashiru e Tchaouna.Bastoni crossa dalla fascia sinistra e trova sul secondo paloche svetta sopra la testa di Tavares. 4-0 e show nerazzurro all’Olimpico!54? DUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIEEEEEEEESSSSSSSSSL’gioca e si diverte con Mkhitaryan e Calhanoglu. Il turco taglia il campo in due con un passaggio al centro, Barella stoppa e di controbalzo calcia da 30 metri.