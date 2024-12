Torinotoday.it - Littizzetto sulla vagina gigante a Napoli: "A Torino al limite mettiamo un enorme torcetto in Piazza Carlina"

Leggi su Torinotoday.it

Lacomparsa accanto all'opera di Gaetano Pesce anon poteva non catturare l'attenzione e i commenti di Lucianache un paio di mesi fa, a ottobre, non aveva perso l'occasione per dire la sua sul virale Pulcinella di Pesce esua forma fallica.Ieri.