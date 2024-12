Ilgiorno.it - Linate-Alghero, un Ita Airways volo in più al giorno tra Milano e Sardegna

– Una/r in più alnella stagione invernale suda. E' quello annunciato da Ita. La compagnia nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale e dai bandi di gara, comunica di avere così "accolto le istanze del territorio e le richieste dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Autonoma della, confermando l'impegno a rafforzare strutturalmente i propri servizi sullo scalo di Fertilia". Ilversopartirà alle 7 e ripartirà dallo scalo milanese alle 22, anche se si sta valutando di anticipare la partenza alle 21,30 a partire da febbraio. I collegamenti incrementali su– si spiega – permettono ai cittadini sardi di poter effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata per esigenze lavorative o sanitarie e rispondono a pieno alle esigenze del territorio.