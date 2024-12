Liberoquotidiano.it - **Liguria: Schlein, 'grazie a Orlando, in bocca al lupo per scelta di coerenza'**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio molto Andreaper il contributo che ha portato al lavoro del gruppo parlamentare in questi anni e gli faccio un grande inalper ladiche ha fatto rispetto all'impegno che ha preso con i liguri nella campagna elettorale regionale. Credo che sarà un contributo molto positivo il suo nell'opposizione alla giunta regionale della Liguria che, nel modo di gestire il potere, già si dimostra in piena continuità rispetto a quella uscente di Toti". Lo scrive in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly. "Penso che la presenza dilì ci aiuterà anche in vista di partite importanti che si profilano nei prossimi mesi. Gli ho già chiesto di continuare a contribuire alla costruzione del progetto per l'Italia, in particolare guidando il forum per le politiche industriali, che ci vedrà anche andare in giro insieme per attraversare i luoghi della vocazione industriale del Paese, delle eccellenze, ma anche delle crisi e dei rischi di industrializzazione che vogliamo contrastare con un nuovo piano di politiche industriali", conclude