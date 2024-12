Lapresse.it - Liguria, Orlando: “Mi dimetto da deputato, resto in Consiglio regionale”

L’ex ministro del Partito Democratico Andreaha annunciato che questa settimana si dimetterà dalla carica di. “Questa settimana mi dimetterò dalla carica diper rimanere in“, spiegain un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “È stata la prima idea che ho avuto all’indomani delle elezioni e tuttavia in molti, a partire dalla segretaria nazionale, mi hanno chiesto di riflettere, di pensare sull’opportunità di rimanere in Parlamento, per dare un contributo importante alla battaglia a livello nazionale. Riflessioni e ragionamenti che mi hanno impegnato le scorse settimane, ma non ho cambiato idea”. “Credo che sia importante proseguire la battaglia – prosegue– che ho iniziato candidandomi alla guida della regione, contro una destra arrogante, che non sa fare i conti con i limiti e le opacità delle esperienze precedenti, che rischia di compromettere il futuro della nostra regione, soprattutto delle nuove generazioni”.