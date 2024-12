Liberoquotidiano.it - Lega: Romeo, 'parli al Nord, svolta a destra non ha dato risultati'

Roma; 16 dic. (Adnkronos) - "A Matteo stiamo dando una opportunità. Rafforzarsi come leader del partito legittimato dal cuore della, la Lombardia. Ma qualcosa deve cambiare nella linea: lanon paga. Dobbiamo tornare a parlare ai territori. E la nostra regione deve essere valorizzata: per questo propongo una maggiore autonomia dellalombarda all'interno del partito". Lo afferma Massimiliano, in una intervista a Repubblica, dopo l'elezione per acclamazione alla guida dellalombarda. "In questo anno e mezzo - dice - ho girato tra le sezioni del partito in tutta la regione. Ho parlato con piccoli imprenditori, attivisti. Ho raccolto sfiducia, malcontento e richieste della gente che laha rilanciato con forza. Nel mio intervento non a caso ho parlato di buste paga da alzare in Lombardia perché qui la vita è più cara.