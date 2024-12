Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 dicembre: la rassegna stampa

In apertura sui prinicpalinazionali le parole della premier Giorgia Meloni in chiusura di Atrejiu, la festa di partito di Fratelli d'Italia che si è tenuta al Circo Massimo di Roma. Poi la storia della speleologa rimasta intrappolata in una grotta nel Bergamasco. E ancora, l'impresa di Sofia Ga nel SuperG, la polemica Vasco-Salvini sul nuovo Codice della strada e i risultati della Serie A