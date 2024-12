Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Schiavi e Imperiale ancora al top. Bleve inoperoso

Leggi su Sport.quotidiano.net

n.g. Mai impegnato. ILLANES 7. Solido e concreto. Giocatore migliorato tantissimo. GUARINO 7. Si ripete ad alti livelli prima dell’uscita per infortunio (67’ OLIANA 6,5. Il suo ingresso non crea scompensi nell’equilibrio difensivo).7,5. Prestazione ’monstre’ del capitano sempre tempestivo nelle chiusure. Alcuni anticipi sono da applausi. ZANON 6,5. Parte bene andando al tiro e spingendo molto a destra. Nella ripresa va un po’ in corto circuito forse per aver finito la benzina (67’ BOUAH 6. Scodella una buona palla dal fondo ma nel complesso non incide come sperato con la sua freschezza). ZUELLI 6. Interpreta al meglio il compito di incursore della mediana sganciandosi e andando al tiro ma ha anche sulla coscienza un paio di palle gol divorate.7,5. Diga davanti alla difesa ma anche capace di far gioco e andare a concludere.