Le canzoni di Natale più belle e ascoltate | i classici che rendono magiche le feste

Life&People.it Quando ilsi avvicina, la musica diventa parte integrante dell’atmosfera festiva. Mentre le luci scintillano e gli alberi si adornano, le melodie natalizie ci avvolgono, risvegliano ricordi e sentimenti speciali. Ma quali sono ledipiù? quelle che, con il loro fascino, sono diventate veri e propriintramontabili?“All I want for Christmas is you”, di Mariah CareyIniziamo il nostro viaggio tra ledipiù. Lo facciamo partendo da una vera icona natalizia: “All I want for Christmas is you”, di Mariah Carey. Pubblicato il 1° novembre 1994, questo brano è diventato un classico che, annualmente, continua a dominare le classifiche. La voce potente di Mariah e il suo stile scintillante hanno creato un inno d’amore senza tempo.