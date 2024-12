Lazio-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv anche in chiaro

Leggi su .com

(Adnkronos) – Big match all'Olimpico. Nella sfida che chiude la 16esima giornata, oggi lunedì 16 dicembre, laospita l'. I biancocelesti sono reduci dalla bella vittoria di Amsterdam,hanno battuto l'Ajax 3-1, mentre i nerazzurri vengono dalla cocente sconfitta per 1-0 in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Le due squadre sono appaiate .L'articoloin tv (in) proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”