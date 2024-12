Pisatoday.it - Lavori sulla rete idrica: strade a secco a Casciana Terme Lari

Leggi su Pisatoday.it

Acque comunica che, per due distintinel comune di, giovedì 19 dicembre sarà necessario sospendere l’erogazione:- dalle ore 8:30 alle 13:30 a Boschi di, Orceto e in un tratto di via Spinelli- dalle ore 9:30 alle 16, nelle vie.