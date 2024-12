Ilrestodelcarlino.it - Lavori al PalaGuerrieri. Arriva il ministro Abodi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il futuro del PalaCesari è ancora incerto per via della necessità di fondi: ildello Sport Andreasarà a Fabriano mercoledì prossimo su invito del sindaco Daniela Ghergo. Obiettivo come spiegano dalla giunta "discutere del futuro del PalaCesari, casa della ginnastica ritmica individuale italiana". Ma anche "fare il punto suial". "Ilsegue con attenzione la situazione dei nostri impianti sportivi dove si allenano le nostre eccellenze - dichiara il sindaco -. Dopo la visita dello scorso 27 dicembre, come promesso, tornerà a Fabriano per fare il punto e discutere del futuro del PalaCesari, centro federale della ritmica individuale. Il Comune ha nel frattempo completato la verifica sismica e presenterà un progetto di ristrutturazione. Ma è pronto anche un progetto per un nuovo impianto.