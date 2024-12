Quicomo.it - Lavoratori irregolari e in nero, controlli a Como: sospeso un alimentari e multati 11 negozi

Leggi su Quicomo.it

Continuano idella guardia di finanza per contrastare il lavoro in. Gli interventi sono stati effettuati nei comuni di, Cantù e Porlezza.Guai per undiper cui è stata richiesta all' ispettorato territoriale del lavoro di, un provvedimento di.