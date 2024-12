Unlimitednews.it - Lagalla “Tre buone ragioni per riconfermare Schifani come Governatore”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho dato già almeno treper continuare a contare sull’impegno di RenatoPresidente della Regione. Primo, perché sta facendo bene. Secondo, perché sono convinto che quando si cessa un mandato che prevede una possibile continuazione bisogna necessariamente ripartire e prendere in considerazione chi esce soprattutto se ha fatto bene e terzo perchédice il Vangelo non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”. Così il sindaco di Palermo, Roberto, a margine della celebrazione del premio internazionale BEAWorld 2024 ottenuto dal 400° Festino di Santa Rosalia, al teatro Massimo. “Grande centro? Credo che si stia cominciando a fare chiarezza all’interno di un’area che è sempre stata parecchio affollata ma non sempre ordinata – aggiunge– certamente in questo momento ci sono due soggetti che occupano questa scena, la prospettiva ci offre ancora due anni e mezzo-tre anni di lavoro e credo che molte cose si potranno realizzare in questi anni”.