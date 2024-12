Agi.it - La Supercoppa Europea 2025 si giocherà a Udine

AGI - Ora è ufficiale. Il comitato esecutivo UEFA, riunitosi oggi 16 dicembre come da programma, ha deciso: la prossimasiil 13 agostoal Bluenergy Stadium di. Sarà la prima volta dall'era della finale in gara unica che il trofeo verrà assegnato in Italia. "LaUefa aè uno straordinario successo italiano - afferma il presidente della FIGC, Gabriele Gravina - avevamo preso un impegno con la famiglia Pozzo, l'se, la città e la Regione Friuli Venezia Giulia, che tanto sta investendo in strutture e accoglienza sportiva, e l'abbiamo mantenuto. Ringrazio il presidente Ceferin e i colleghi del Comitato Esecutivo, perché la stagione calcistica/2026 ad agosto si aprirà in Italia per la prima volta nella storia". Nell'ottobre scorso,aveva ospitato anche una gara della Nazionale A, che nell'occasione aveva battuto 4-1 Israele in un match di Nations League.