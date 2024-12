Fanpage.it - La storia di Old Thom, l’orca solitaria che preferisce la compagnia dei delfini

Leggi su Fanpage.it

Oldè un'orca adulta maschio che frequenta le acque tra il New England e il Canada orientale, in particolare nella baia di Fundy. Nessuno l'ha mai vista indi altre orche, invece viene spesso avvistata insieme ai, con i quali sembra avere un rapporto affiliativo. Un fatto unico e non "nella norma", considerando anche che le orche spesso cacciano i