Tpi.it - La stoccata di Flavio Insinna al governo Meloni: “Ma non si era detto che levavate le accise?” | VIDEO

Ladialsulledialdurante Famiglie d’Italia, il game show in onda su La7.Il conduttore ha infatti lanciato una frecciatina nei confronti dell’esecutivo approfittando di una domanda. “Nel tuo bilancio familiare cosa è aumentato più di prezzo negli ultimi anni?” ha chiesto con uno dei concorrenti che ha risposto: “Il prezzo del carburante”.“No però siamo su La7, scusate è più forte di me ma non si erachele?” ha quindi esclamatocon ilche in breve tempo è diventato virale sui social.Il grande @vs. il: “Ma non dovevate togliere le?” #famiglieditalia pic.twitter.com/q1GryIANfC— Stevie Walker (@stevieansioso) December 13, 2024Non è la prima volta che il presentatore lancia frecciatine nel corso del suo programma.