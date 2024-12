Agi.it - La speleologa intrappolata nella grotta è vigile e collaborativa [VIDEO]

AGI - L'infortunata è. E' quanto fanno sapere questa mattina i soccorritori dalla'Abisso Bueno Fonteno' dove da ormai un giorno e mezzo èlabresciana di 32 anni, Ottavia Piana. Come riferiscono i soccorritori, questa mattina il tratto più stretto non è ancora stato superato dalla barella e dai soccorritori. Dal termine del tratto più stretto all'uscita seguirà un lungo tragitto, sempre impervio ma più lineare. All'interno dellasono presenti circa 20 soccorritori per il trasporto della barella e per le attività di disostruzione dei meandri più stretti. Tra i soccorritori anche personale sanitario che si occupa di monitorare le condizioni sanitarie della donna. Le tempistiche di uscita sono ancora incerte e sicuramente lunghe.