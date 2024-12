Laverita.info - La sinistra inglese stregata dall’Italia. Stretta su sbarchi e respingimenti

Per il ministro dell’Interno Cooper fermare altri arrivi è un «dovere morale». Subito fondi per dotare gli agenti alla frontiera di telecamere e kit biometrici e accordo con la nostra GdF per bloccare i conti dei criminali.