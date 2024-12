Sbircialanotizia.it - La provocazione di Stefano Zecchi ospite di Ferrara Cambia

Ribaltiamo la celebre frase di Dostoevskij, “la bellezza salverà il mondo”: è la bellezza che deve essere salvata dal mondo, in un presente che ha infinite brutture senza riflessioni 16 dicembre 2024 - "Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace". Una risposta semplice e in parte veritiera: infatti, oggi .