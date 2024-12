Agi.it - La Manovra e nel 2025 le grandi riforme, ecco il 'timing' del governo

AGI - L'auspicio per chi alle Camere guarda alle feste natalizie in tempi rapidi è che al massimo il 23 dicembre arrivi la pausa dei lavori parlamentari. Lunedì prossimo si terrà una riunione del Consiglio dei ministri, sul tavolo dovrebbe finire un decreto sulla P.a, con misure di carattere emergenziale (e un ddl riguardante lo sviluppo delle carriere dirigenziali), probabilmente un altro sulla protezione civile e uno sulla cultura (conterrà fondi per le biblioteche, il ministro Alessandro Giuli ha parlato nei giorni scorsi di un 'piano Olivetti' che "accorci le distanze tra centro e periferia"), ma all'ordine del giorno non dovrebbero esserci altri provvedimenti delicati. I fari sono puntati sulla legge di bilancio: dovrebbe arrivare in Aula a Montecitorio mercoledì pomeriggio (martedì 17 dicembre si terrà l'informativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, la maggioranza sta lavorando a una risoluzione unitaria), con la richiesta di fiducia e il via libera entro venerdì.