La lettera d’amore al calcio di Edoardo Bove dopo il malore | Con voi non mi sono sentito solo ci rivediamo presto in campo

«Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto. Seppur la condivisione sui social non sia nella mia natura, vorrei esternare un pensiero che mi ha colpito nel profondo». Comincia così ladial, ai colleghi di lavoro e ai tifosi. A tutti coloro che orbitano nel mondo del pallone che «è molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera», scrive il calciatore. Durante la partita di campionato contro l’Inter, il 22enne in prestito dalla Roma alla Fiorentina si è accasciato a terra in seguito a un. È stato poi ricoverato e nei giorni successivi operato al cuore: gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo rimovibile. In questo lungo messaggio pubblicato sui social, spiega di essere stato travolto dall’affetto e dalla vicinanza del mondo-nel suo insieme.