Fanpage.it - La Lega propone di mettere i metal detector all’ingresso delle discoteche per non far entrare i coltelli

Leggi su Fanpage.it

nei locali della movida e nelle. È la proposta delladurante l'ultimo consiglio regionale in Lombardia, presentata come ordine del giorno al bilancio di previsione 2025-2027. "Una misura non più rimandabile"