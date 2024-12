It.insideover.com - La grande fuga dalla City: la finanza di Londra ora guarda a New York

Leggi su It.insideover.com

America First per laglobale. E non c’entra – non ancora – Donald Trump. Parliamo, piuttosto di un altro dato: la spinta accentratrice di Wall Street e la corsa spinta delle borse di Newsta drenando capitali da altri centri dell’economia finanziaria globale, a partire da. Lasta emergendo come la . La: ladioraa NewInsideOver.