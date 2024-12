Dday.it - La Commissione Europea dà il via libera a IRIS², lo Starlink europeo

Firmato il contratto di concessione con il consorzio SpaceRISE per il lancio di una costellazione di 290 satelliti per l'indipendenzanelle telecomunicazioni. I satelliti opereranno sia in bassa che media orbita terrestre e saranno lanciati da vettori europei.