Kvara rinnovo e poi cessione | Ecco il piano di De Laurentiis

Ciro Venerato svela i retroscena della trattativa tra il Napoli e l'entourage del georgiano: la clausola rescissoria sarà modulata sul fatturato delle società interessate.La trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli si fa sempre più complessa. Dagli studi di Canale 21, durante la trasmissione 'Campania Sport', l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ha svelato importanti novità sul futuro del talento georgiano."Nel caso di Kvaratskhelia", ha spiegato Venerato, "non è solo questione di clausola. Le trattative sono molto più delicate e presentano diverse complessità. La clausola rescissoria non sarà fissa a 80 milioni, ma verrà modulata in base al club acquirente e al suo potere economico. È chiaro che Real Madrid e Dinamo Kiev non possono essere equiparate, avendo fatturati e forze economiche completamente diverse".