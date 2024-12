Quotidiano.net - Ivass, su polizze catastrofali aziende conoscano reali coperture

I 4,5 milioni diche dovranno sottoscrivere ledal prossimo anno, specie le pmi, dovranno conoscere ledi cui possono usufruire in caso di eventi straordinari per evitare che vi sia un'ondata di delusione dalla norma e un effetto 'boomerang'. L'appello dell', l'istituto di vigilanza delle assicurazioni, è così quello di un impegno della rete di distribuzione che ben conosce lee la loro storia di business e aziendale a indicare con esattezza le. Un impegno è richiesto anche alle compagnie in termini di sostenibilità tecnica visto che gli eventipossono portare a forti esborsi anche se la legge prevede un ruolo di supporto della Sacei che coprirà fino al 50% gli indennizzi delle compagnie nei primi tre anni.