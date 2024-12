Istat rivede al ribasso stime inflazione a novembre +13%

Quotidiano.net - Istat rivede al ribasso stime inflazione, a novembre +1,3%

Nel mese di2024, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% su base mensile e aumenta dell'1,3% su base annua (da +0,9% del mese precedente); la stima preliminare era +1,4%. Lo rende noto l'ndo la stima preliminare. La risalita del tasso d'risente in primo luogo dell'accelerazione dei prezzi dei beni energetici regolamentati (da +3,9% a +7,4%) e dell'attenuarsi della flessione di quelli dei beni energetici non regolamentati (da -10,2% a -6,6%).