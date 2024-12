Lapresse.it - Israele, processo per corruzione: Netanyahu in aula

Leggi su Lapresse.it

Il premier israeliano Benjaminè comparso ina Tel Aviv lunedì per la seconda volta in un’udienza dela suo carico per. Il primo ministro è presente in veste di testimone.è accusato di, frode e abuso di potere in tre casi separati ma collegati. Avrebbe concesso favori e sostegno politico a imprenditori in cambio di regali e stampa favorevole.